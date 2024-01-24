Серед них є навіть моделі 8-річної давнини.

Разом з релізом iOS 17.3, третього основні оновлення iOS 17, Apple не забула про тих, хто використовує старіші версії iOS. Моделі айфонів 5-8-річної давності теж отримали свіжий апдейт.

Апдейти під маркуванням iOS 16.7.5 та iOS 15.8.1 не додають нових функцій, оскільки їх офіційна підтримка давно завершена. Однак старі версії iOS оновлюються для виправлення критичних багів в системі.

Цього разу Apple усунула досить серйозний баг в рушії WebKit, який дозволяв шкідливому контенту проникнути в ядро системи з браузера і виконувати довільний код на радість хакерам. Ця вразливість вже використовується в зловмисних атаках.

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Всього апдейт отримали відразу 8 старих моделей iPhone:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016).

Оновлення вже доступні для встановлення. Якщо розсилка затримується, їх рекомендується встановити вручну. Перевірити наявність оновлення можна за шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".

А тим часом Bloomberg пише, що майбутня iOS 18 принесе найбільше за останні роки оновлення: основна частина змін буде присвячена штучному інтелекту і Siri. Але більшість з них буде працювати лише на iPhone 16.

Раніше оглядачі вибрали 3 старі моделі iPhone, які можна сміливо брати в 2024 році. Одна з головних переваг смартфонів Apple в тому, що навіть якщо ви виберете модель 3-х чи 4-х річної давності, вона теж отримає останню версію iOS.

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