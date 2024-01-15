Зазвичай термін життя iPhone триває 5-6 років, тому навіть моделі трирічної давнини демонструють чудовий баланс ціни і якості.

Якщо ви думаєте про покупку старого iPhone, щоб заощадити, фахівці порталу Phone Arena проаналізувала ринок і знайшли, які смартфони Apple можна спокійно купувати на початку 2024 року.

Одне з головних переваг "яблучних" девайсів полягає в тому, що навіть якщо ви виберете модель 3-х чи 4-х річної давнини, вона теж отримає найсвіжішу iOS. Айфони славляться своєю довговічністю, і залишаються такими ж швидкими, якими вони були в момент випуску, говориться у замітці Phone Arena.

Ці дешеві iPhone – найкращі для купівлі у 2024 році

iPhone XR

Попри те, що він вийшов понад 5 років тому, він утримує звання найкращого недорого iPhone завдяки чудовому балансу ціни і якості. Оновлення до iOS 17 не перетворило айфон в повільний девайс, а 6,1-дюймовий РК-екран виглядає більш сучасно, ніж iPhone SE 2022.

Відео дня

Камера у iPhone XR всього лише одна, 12 мегапіксельна, але знімає телефон непогано, на рівні бюджетних Android-смартфонів. А процесор все ще тягне важкі ігри та програми без проблем.

iPhone SE (2022)

Цей компактний телефон все ще має великий попит. По-перше, він найдоступніший в лінійці актуальних смартфонів Apple, по-друге, він отримав один з найпотужніших процесорів, який також стоїть в iPhone 13. Крім того, це один з небагатьох по-справжньому компактних смартфонів на ринку.

iPhone 13

Оптимальна модель для тих, хто хоче сучасний, але не дуже дорогий айфон. Він все ще має хороший екран, чудовий процесор і пристойну камеру, а час автономної роботи набагато кращий, ніж iPhone SE або XR.

Разом з тим він буде актуальним ще мінімум три роки – стільки його будуть підтримувати оновленнями iOS.

А тим часом Apple готується до весняної презентації, на якій повинні представити нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

iPhone 16 традиційної дебютує восени. Нам вже відомі основні нововведення лінійки: серед них – штучний інтелект і рекордні розміри, а iOS 18 принесе найбільше за останні роки оновлення.

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