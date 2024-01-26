Також компанія пообіцяла відкрити доступ до NFC, а значить на iOS з'являться альтернативні платіжні системи.

Компанія Apple оголосила про глобальні зміни в екосистемі iOS, дозволивши сторонні магазини додатків. Вони стануть доступні в березні на iOS 17.4, але поки що лише для країн Європейського Союзу.

Користувачі iPhone зможуть завантажити тільки ті магазини додатків, які пройшли "ретельну перевірку Apple", проте їх вміст модеруватися вже не буде. Завантажити все можна буде прямо з браузера, пише The Verge.

Також, відповідно до законодавства ЄС, Apple надасть європейським користувачам можливість вибирати альтернативні способи оплати для додатків і платіжних систем, а сторонні платіжні сервіси отримають доступ до можливостей NFC.

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Крім того, Apple дозволила розробникам використовувати сторонні браузерні рушії, а не лише WebKit. Це означає, що на iPhone тепер з'являться повноцінні версії Chrome і Firefox. А ще в App Store нарешті пропустили додатки для стрімінга ігор – GeForce Now, Xbox Cloud і інші. Вони доступні вже по всьому світу.

Всі ці зміни актуальні для 27 країн ЄС з релізом iOS 17.4 до 7 березня. Але Apple вже не заперечує можливості, що нова політика з'явиться і в інших регіонах, в тому числі в Україні.

Чому Apple дозволила сторонні магазини

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. З того часу регулятор змусив Apple перейти на USB-C в Айфонах, а тепер зобов'язав компанію дозволяти установку додатків зі сторонніх майданчиків.

Також Apple під тиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Щоправда, компанія все ж збереже поділ типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувача все одно можна буде розпізнати з першого повідомлення.

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