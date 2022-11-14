У мережі з'явилися перші знімки, зроблені на камеру ще неанонсованого смартфона Vivo X90 Pro+, яку називають наступною кращою мобільною камерою в світі.
Відомий Інсайдер Ice Universe опублікував у Twitter добірку фотографій, які були зроблені на камеру майбутнього китайського флагмана. Тут є як денне знімання, так і нічне.
Що стосується фотоможливостей, то Vivo X90 Pro + отримає:
основний модуль на 50 Мп;Відео дня
- 48-Мп модуль Sony IMX589 з ширококутною оптикою;
- 50-Мп сенсор Sony IMX758 з портретною лінзою;
- 64-Мп сенсор OmniVision OV64B для оптичного зуму;
Також новинка зможе похвалитися якісною системою осьової стабілізації, оптикою Zeiss та перископним модулем.
Що ще відомо про нового "короля" мобільної фотографії
Презентація серії смартфонів Vivo X90 відбудеться вже 22 листопада. У серію увійдуть три моделі: базова, X90 Pro і x90 Pro+.
Що стосується характеристик, то наразі відомо, що Vivo X90 Pro+ отримає AMOLED дисплей, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm і батарею місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 100 або 120 Вт.