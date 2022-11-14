Презентація серії смартфонів Vivo X90 відбудеться вже 22 листопада.

У мережі з'явилися перші знімки, зроблені на камеру ще неанонсованого смартфона Vivo X90 Pro+, яку називають наступною кращою мобільною камерою в світі.

Відомий Інсайдер Ice Universe опублікував у Twitter добірку фотографій, які були зроблені на камеру майбутнього китайського флагмана. Тут є як денне знімання, так і нічне.

Що стосується фотоможливостей, то Vivo X90 Pro + отримає:

основний модуль на 50 Мп; Відео дня

48-Мп модуль Sony IMX589 з ширококутною оптикою;

50-Мп сенсор Sony IMX758 з портретною лінзою;

64-Мп сенсор OmniVision OV64B для оптичного зуму;

Також новинка зможе похвалитися якісною системою осьової стабілізації, оптикою Zeiss та перископним модулем.

Що ще відомо про нового "короля" мобільної фотографії

Презентація серії смартфонів Vivo X90 відбудеться вже 22 листопада. У серію увійдуть три моделі: базова, X90 Pro і x90 Pro+.

Що стосується характеристик, то наразі відомо, що Vivo X90 Pro+ отримає AMOLED дисплей, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm і батарею місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 100 або 120 Вт.

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