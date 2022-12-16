У ході тестування з'ясувалося, що в плані камер Mate 50 Pro не залишає шансів іншим моделям.

Наприкінці вересня Huawei представила в Європі хітовий флагман Mate 50 Pro з топовим набором камер. Фахівці DxOMark протестували його передню і задню камеру й прийшли до висновку, що в плані камер смартфон не залишає шансів іншим моделям.

Так, в ході тестування селфі-камера Mate 50 Pro набрала 145 балів, що дозволило смартфону зайняти перше місце рейтингу, ставши на одну сходинку з Pro-версією iPhone 14, у якого така ж оцінка.

Як говориться в огляді, селфі-камера Mate 50 Pro забезпечує хорошу передачу шкірних тонів і широкий динамічний діапазон як на фото, так і на відео. Також відзначається висока деталізація, низький рівень шуму, точний баланс білого. Однак є мінуси, зокрема, незначні артефакти та відсутність деталей на відео при слабкому освітленні.

Відео дня

Якщо продовжувати порівнювати камерофон Huawei з новими айфонами, то основна камера Mate 50 Pro також очолила відповідний рейтинг DxOMark зі 149 балами, в той час, як iPhone 14 Pro і 14 Pro Max набрали по 146 балів, поділивши 4 й 5 місце.

Детальніше про Mate 50 Pro

В кінці вересня Huawei представила свою нову флагманську лінійку Mate 50, яку очолює топовий Huawei Mate 50 Pro. Він отримав 6.75-дюймову OLED-матрицю з частотою 120 Гц і роздільною здатністю екрана 2616×1212 пікселів. Під капотом встановлений топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в поєднанні з 8 ГБ "оперативки" і батареєю на 4700 мАг.

Що стосується фотоможливостей, то селфі-камера тут представлена датчиком з роздільною здатністю 13 Мп. Ззаду в круглому блоці розмістилися три камери, включно з основною на 50 Мп. перископом на 64 Мп з 3.5 х зумом і ширіком на 13 Мп.

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