На перший погляд, невинна звичка може мати негативні наслідки для обох гаджетів.

Більшість користувачів, що працюють за комп'ютером або ноутбука, звикли тримати поруч смартфон. Це навіть більше, ніж звичка, а скоріше норма чи стандарт й більшість на таке навіть не звертають уваги. Однак це може бути небезпечно для обох пристроїв.

Річ у тім, що ці два види техніки не дружать між собою і можуть поламатися. Фахівці рекомендують залишати смартфони якомога далі від ноутбуків та інших пристроїв, щоб уникнути потенційних проблем. Про те, чому причини такого "сусідства" серйозні – читайте в матеріалі УНІАН.

Чому тримати смартфон поруч з ноутбуком небезпечно

Інтерференція сигналу. Якщо смартфон знаходиться занадто близько до комп'ютера, його сигнали можуть створювати електромагнітні перешкоди, які можуть вплинути на роботу комп'ютера. Це може привести до збоїв в роботі, падіння продуктивності, а в окремих випадках навіть до втрати даних.

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Підвищене навантаження на Wi-Fi. Якщо смартфон знаходиться поруч з комп'ютерною технікою і підключений до тієї ж самої Wi-Fi-мережі, це може привести до підвищеного навантаження на мережу, особливо якщо смартфон постійно отримує повідомлення та оновлення.

Потенційний ризик для безпеки. Якщо телефон і комп'ютер знаходяться поруч один з одним, це може бути зручно для зловмисників, які можуть спробувати отримати доступ до ваших облікових записів і особистої інформації, використовуючи несанкціонований доступ до вашого смартфона.

Відволікаючий фактор. Смартфони вміють відвертати увагу, особливо якщо ви отримуєте багато сповіщень. Якщо ви працюєте на комп'ютері, має сенс відкласти свій гаджет трохи далі, щоб уникнути постійних переривань.

Загалом, експерти радять залишати смартфон на відстані не менше 1 метра від комп'ютерної техніки. Те ж саме стосується й планшетів.

Якщо ж не завжди є можливість "розлучити" смартфон та ноутбук, не буде зайвим використовувати додаткові заходи безпеки, такі як установка антивірусного програмного забезпечення і настройка паролів на обох пристроях.

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