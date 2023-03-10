Якщо ваш апарат почав "гальмувати", а від бувалої швидкості роботи не залишилося ні сліду, можливо, проблема полягає в дефіциті пам'яті.

Кожен користувач смартфона рано чи пізно стикається з тим, що їх пристрій починає пригальмовувати, а щоб відкрити звичайний застосунок, доводиться чекати по кілька хвилин. Як правило, ця проблема виникає через дефіцит пам'яті на смартфоні.

Хороша новина полягає в тому, що цю проблему можна вирішити своїми руками. У даній замітці ми зосередилися на способах звільнити пам'ять, які не вимагають від вас видалення музики, відео, фото і корисних програм. Однак, якщо запропоновані методи не допоможуть, то сортування медіатеки, на жаль, не уникнути.

Очищення месенджерів

Якщо ви активно користуєтеся Telegram або WhatsApp, то поступово ці месенджери починають "пожирати" все більше і більше пам'яті. Причина в тому, що мобільний застосунок зберігає всі надіслані вам файли, відео, фото і "гіфки", щоб не завантажувати їх повторно щоразу, як ви відкриєте чат. У цьому є свій плюс – це економить мобільний трафік, але негативно позначається на вільному місці в пам'яті смартфона.

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Щоб очистити Telegram від сміття, відкрийте месенджер на своєму смартфоні й виконайте наступний порядок дій: "Налаштування" → "Дані та сховище" → "Використання сховища" → "Очистити кеш Telegram".

Наостанок рекомендується виконати ще одну важливу дію, щоб очищений кеш не переповняться назад за пару днів. В меню "Використання сховища" підніміться в самий верх і перемістіть повзунок "Зберігати медіа" на позначку "3 дні".

Перенесіть дані на SD-карту

Перш ніж переходити до видалення, подумайте про розширення пам'яті. Якщо ваш телефон підтримує використання SD-карти (а це швидше так, ніж ні), ви можете перенести дані, такі як фотографії та відео, на карту пам'яті, щоб звільнити місце в пам'яті телефону.

Якщо ваш смартфон все ж не має слота для microSD, то розвантажити пам'ять смартфона допоможуть хмарні сервіси користувачам пристроїв Android і iOS за замовчуванням доступний Google Диск і iCloud відповідно.

Очистіть історію та кеш браузера

Якщо ви часто "сидите" в інтернеті на телефоні, історія і кеш браузера може займати пристойне місце в пам'яті телефону, особливо якщо не проводити чистку хоча б кожен місяць.

У випадку з Chrome, який за замовчуванням встановлений в смартфонах Android:

відкрийте програму Chrome на телефоні або планшеті та виконайте такі дії: "Історія" → "Очистити історію" → "Розширенні" → період часу "Весь час".

далі поставте галочки в пунктах "Історія веб-перегляду", "Файли cookie", "Кешовані зображення і файли" – і натисніть "Видалити дані".

Якщо запропоновані вище методи вам мало допомогли, то доведеться все ж видалити деякі медіафайли. Або задуматися про покупку нового смартфона. Раніше УНІАН зібрав ознаки присмертного телефону – якщо такі є у вашого гаджета, то ремонт йому навряд чи допоможе.

Також ми розповідали про нічим не примітну функцію, яка значно розряджає батарею смартфона. І ділилися порадами на тему, як зрозуміти, що пора міняти акумулятор в смартфоні.

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