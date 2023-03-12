Нічого завантажувати або встановлювати не потрібно – достатньо лише виконати ці п'ять простих рекомендацій.

Є безліч лайфхаків, як правильно заряджати смартфон, але не так багато порад, як зарядити батарею швидше. У сучасних реаліях не завжди є можливість виділити достатньо часу на зарядку мобільного телефону, а хотілося б прискорити цей процес.

Застосовуючи прості правила і маленькі хитрощі, можна значно прискорити процес зарядки смартфона, не "угробивши" при цьому батарею. Про такі хитрощі – в матеріалі УНІАН.

Як зробити так, щоб смартфон заряджався швидше

Переведіть телефон у режим польоту. При його активації телефон відключається від стільникової мережі й перестає виконувати інші завдання, які можуть використовувати батарею, такі як пошук мереж Wi-Fi та GPS. Коли телефон не виконує ці додаткові завдання, акумулятор може заряджатися швидше, оскільки його енергія спрямовується лише на зарядку.

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Закрийте всі програми. Програми, що працюють у фоновому режимі, все одно продовжують споживати енергію, навіть коли користувач не активно взаємодіє з ними. При цьому зарядка батареї відбувається повільніше, оскільки частина енергії витрачається на підтримку роботи цих програм.

Заряджайте від розетки. Смартфон зазвичай заряджається швидше від розетки, ніж від USB-порту на комп'ютері. Це пов'язано з кількістю струму, який може отримати телефон.

Функція швидкої зарядки. Якщо ваш телефон підтримує швидку зарядку, то використовуйте відповідне зарядний пристрій і кабель. Швидка зарядка зазвичай використовує більш високий рівень потужності, ніж стандартна зарядка, що дозволяє заряджати пристрій швидше. Крім того, швидка зарядка може бути "розумною", тобто адаптуватися до конкретного пристрою і визначати оптимальний рівень зарядки для максимальної ефективності й безпеки зарядки.

Не користуйтеся телефоном під час зарядки. Пристрій витрачає частину енергії на виконання завдань, що знижує швидкість зарядки. Крім того, це може негативно позначитися на якості заряду і терміні служби батареї в перспективі.

Також для зарядки завжди використовуйте "рідний" кабель, який був в комплекті з телефоном або принаймні є його надійною заміною. Вони мають оптимальний рівень потужності й напруги, що відповідає вимогам пристрою, що дозволяє заряджати пристрій швидко та ефективно.

Дотримуючись рекомендацій вище, можна легко прискорити процес зарядки телефону без шкоди для батареї. Однак, не варто забувати, що будь-яка батарея телефону з часом зношується, і деяка втрата її місткості неминуча.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, при якому відсотку найкраще ставити телефон на зарядку. Більшість користувачів рідко звертають увагу на всі тонкощі процесу зарядки й від цього істотно вкорочують "життя" не тільки батареї, але і смартфона.

Також розповідали, як очистити пам'ять на телефоні, нічого при цьому не видаляючи. Якщо ваш пристрій почало пригальмовувати, а від бувалої швидкості роботи не залишилося ні сліду, можливо, проблема полягає в дефіциті пам'яті.

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