Наприклад, RTX 3080 Ti вже продається за $739, що є рекордно низькою ціною для цієї моделі.

Напередодні близького анонсу нової лінійки RTX 40 ритейлери спішно позбавляються від відеокарт RTX 30-ї серії. У зв'язку з цим ціни на останні опустилася до рекордного низького рівня.

Про це повідомляє портал VideoCardz.

Наприклад, американські ритейлери розпродають моделі RTX 3090 Ti та 3090 за $1129 і $959 відповідно. Флагманській моделі Ti, що дебютувала тільки в березні цього року, прогнозують ще більш грандіозне падіння в найближчі тижні.

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Зокрема, на Amazon можна легко знайти RTX 3090 за $959, а TI-модель обійдеться в $ 1129. Зазначається, що раніше модель RTX 3090 Ti можна було урвати за $1099, але на поточний момент таких пропозицій немає. Водночас на BestBuy RTX 3080 Ti вже продається за $739, що є рекордно низькою ціною для цієї моделі.

Джерело зазначає, що не всі відеокарти NVIDIA подешевшали. Прайскат зачепив лише флагманську серію RTX 30. Цілком логічно, що NVIDIA та AMDнамаспере намагаються розпродати саме високопродуктивні моделі, оскільки заміна їм з'явиться на ринку найближчим часом.

Нагадаємо, свіже опитування Steam за серпень показує, що найпопулярнішою відеокартою серед гравців як і раніше залишається GeForce GTX 1060. За нею йдуть GTX 1650 і RTX 2060.

Напередодні AMD представила нове сімейство процесорів Ryzen 7000. Серія отримала приріст продуктивності на такт на 13% в порівнянні з попередниками та на 29% – при однопоточних обчисленнях.

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