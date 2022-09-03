Найпопулярнішою відеокартою все ще залишається GeForce GTX 1060, хоча частка власників цієї моделі скорочується.

Щомісяця інтернет-платформа Steam проводить опитування серед своїх користувачів, щоб дізнатися, на якому ПК вони грають. У статистиці за серпень можна відзначити кілька цікавих змін.

Найпопулярнішою відеокартою як і раніше залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060 (6,39%), хоча частка власників цієї моделі скорочується. На другому і третьому місцях знаходяться GTX 1650 (6,03%) і RTX 2060 (4,85%).

На якому ПК грає більшість геймерів світу

Процесор – 6-ядерний з частотою 2,3-2,69 ГГц;

ОЗУ – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1060;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Найпопулярніший VR шолом – Oculus Quest 2

Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують більше ніж 65% гравців Steam.

Відео дня

У сегменті операційних систем Windows 10, як і раніше, залишається найпопулярнішою OC з показником в 76%. Друга найпопулярніша ОС на платформі – Windows 11. Вона наростила свою частку до 24,71% користувачів.

Раніше УНІАН писав, що AMD представила нове сімейство процесорів Ryzen 7000. Серія отримала приріст продуктивності на такт на 13% в порівнянні з попередниками та на 29% – при однопоточних обчисленнях.

Також повідомлялося, що Logitech перевипустила "найпопулярнішу в світі ігрову мишу" G502. І відразу в трьох версіях: провідний, бездротовий і з RGB-підсвічуванням.

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