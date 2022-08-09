Графічний чіпмейкер повідомила про не найвидатніші показники за другий квартал.

Nvidia відзвітувала про продажі своїх відеокарт за попередні три місяці 2022. Результати виявилися настільки невтішними, що компанія вже готується до класичного зниження цін і вже веде переговори зі своїми партнерами.

У компанії розраховують, що це допоможе поліпшити показники в наступному кварталі, передає TechRadar.

Якщо говорити в цифрах, то замість прогнозованих $ 8,10 мільярдів графічний чіпмейкер заробив $6,7 млрд – на 19% менше, ніж у першому кварталі. В ігровому підрозділі, яке було головним по виручці, доходи знизилися до 2,04 мільярда доларів, тобто впали на 33% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Що цікаво, фактично ціни відеокарти NVIDIA вже давно впали. Все тому, що вже третій місяць поспіль на ринку криптовалюта падіння. Наприклад, на сайтах на кшталт eBay топові моделі NVIDIA, такі, як RTX 3080 і 3090, можна купити на 50% нижче їх прейскурантних цін.

Зауважимо, поки немає даних про те, наскільки сильно знизяться ціни на відеокарти NVIDIA після офіційного прайс-ката.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережу злили ціни на майбутні ігрові відеокарти від Intel. Здається, американський виробник має намір всерйоз поборотися за серця геймерів.

Також згадувалося, що AMD випустила нові драйвера для карт Radeon, які в два рази покращують роботу в іграх. Так, наприклад, в Minecraft приріст FPS може досягти 92%.

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