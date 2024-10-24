Opera випустила свій найкращий браузер – з ШІ та блокувальником реклами

Завантажити Opera One R2 можна для Windows, macOS і Linux.

Opera представила нову версію браузера Opera One – One R2. Розробник стверджує, що це його найкращий і найкрасивіший браузер з коли-небудь створених.

Одним із найпомітніших нововведень стали динамічні теми, які можна налаштовувати за настроєм. Загалом доступні три теми, кожна з яких пропонує унікальні візуальні оформлення і музичний супровід. Причому можна зробити так, щоб вони самі змінювалися.

Для персоналізації вкладок розробники придумали Tab Emojis – емоджі можна "наклеїти" на будь-яку вкладку. Крім того, з'явився окремий міні-плеєр, який може відображатися поверх інших вікон, а функція поділу екрана дає змогу розмістити дві вкладки поруч одна з одною і працювати з ними одночасно.

Крім цього, автори значно розширили функціонал ШІ-помічника Aria. Тепер чат-бот стане в пригоді не тільки під час написання есе, резюме, листів та інших робіт, а й узагальнення інформації на сторінці, створення картинок за текстовим запитом, а також управління вкладками і темами. Причому всі фічі доступні безкоштовно і без реєстрації акаунта.

За словами розробників, вбудований блокувальник реклами дає змогу прискорити завантаження сторінок до 90%, а заодно робить браузер безпечнішим і зручнішим. Крім того, у компанії зазначили, що поки не відмовляються від підтримки сторонніх розширень, створених за специфікацією Manifest V2.

Завантажити браузер Opera One R2 можна для Windows, macOS і Linux на сайті розробника.

Раніше УНІАН розповідав про новий браузер для Windows, який оглядачі називають "заміною Chrome, на яку ми так довго чекали". Але зазначається, що потрібен час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

А в iPhone з виходом iOS 18 з'явилася можливість одним дотиком приховати рекламу або взагалі будь-який вебелемент на сайтах у Safari. По суті, функція працює як блокувальник реклами, хоча в Apple уникають такого неймінгу.

Вас також можуть зацікавити новини: