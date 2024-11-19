У році, що минає, найкращим додатком став сервіс для планування заходів Partiful, найкращою грою – AFK Journey.

Компанія Google підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри 2024 року, доступні на Android. Рейтинг враховує різні тематичні категорії.

Найкращим додатком року компанія назвала Partiful – платформу для створення запрошень на будь-які заходи з можливістю швидкої розсилки друзям. Звання найкращої гри року дісталося фентезійній RPG AFK Journey. Інші номінації виглядають так:

Програми:

Ігри

Нагадаємо, раніше гучний ШІ-браузер Arc став доступний на Android – його називають "вбивцею" Chrome. Серед головних "фішок" – функція Browse for Me. Вона не відкриває Google та інші пошукові системи для видачі інформації, а сам формує відповідь у вигляді персональної веб-сторінки за допомогою ШІ.

Тим часом УНІАН розповідав, які смартфони отримають Android 15 і коли вийде оновлення. Google Pixel отримали свіжу версію ОС кілька тижнів тому. Решта виробників оновлять свої пристрої в найближчі місяці.

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