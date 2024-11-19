Компанія Google підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри 2024 року, доступні на Android. Рейтинг враховує різні тематичні категорії.
Найкращим додатком року компанія назвала Partiful – платформу для створення запрошень на будь-які заходи з можливістю швидкої розсилки друзям. Звання найкращої гри року дісталося фентезійній RPG AFK Journey. Інші номінації виглядають так:
Програми:
- Найкращий застосунок для розваг - Mila by Camilla Lorentzen
- Найкращий застосунок для особистісного зростання - UpStudy - Camera Math Solver
- Найкращий застосунок на кожен день - MacroFactor - Macro Tracker
- "Прихований діамант" - Timeleft
- Найкращий застосунок для смарт-годинника - Baby Daybook - Newborn Tracker
- Найкращий застосунок для великих екранів - Infinite Painter
- Найкращий застосунок для Google TV - Peacock TV: Stream TV & Movies
- Найкращий застосунок для автомобілів - PBS KIDS Video
Ігри
- Найкращий мультиплеєр - Squad Busters
- Найкраще для швидкого старту - Eggy Party
- Найкраща інді-гра - Yes, Your Grace
- Найкращий сюжет - Solo Leveling: Arise
- Найкраще актуальне - Honkai: Star Rail
- Найкращий сімейний тайтл - Tab Time World
- Найкраще в підписці Google Play Pass - Kingdom Rush 5: Alliance
- Найкраще в Google Play Games на ПК - Cookie Run: Tower of Adventures
Нагадаємо, раніше гучний ШІ-браузер Arc став доступний на Android – його називають "вбивцею" Chrome. Серед головних "фішок" – функція Browse for Me. Вона не відкриває Google та інші пошукові системи для видачі інформації, а сам формує відповідь у вигляді персональної веб-сторінки за допомогою ШІ.
Тим часом УНІАН розповідав, які смартфони отримають Android 15 і коли вийде оновлення. Google Pixel отримали свіжу версію ОС кілька тижнів тому. Решта виробників оновлять свої пристрої в найближчі місяці.