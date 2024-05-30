Завдяки їй згорнуті вкладки перетворюються на компактні плаваючі вікна.

Команда Google випустила корисне оновлення для фірмового мобільного браузера Chrome. У версії Chrome 124 з'явилася можливість відкривати веб-сторінки всередині застосунку у своєрідному режимі "картинка в картинці".

Нова кнопка з'явиться на панелі інструментів з користувацькими вкладками Chrome. Після натискання на неї поточна вкладка згортається в плаваюче міні-вікно в правому нижньому кутку екрана, за аналогією з відеороликами.

Далі ви можете перемикатися на інші програми, а вкладка залишиться на екрані. Її можна переміщати по дисплею, а після натискання на неї сторінка знову розгорнеться на весь екран. Можливість швидко повернутися до застосунку або браузера, не перериваючи перегляду контенту, спростить роботу з браузером для багатьох користувачів.

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Функція вже ввімкнена за замовчуванням, тому для її активації нічого не потрібно робити. Але працювати вона буде лише на Android, оскільки iOS не дозволяє додаткам подібну "свободу". Функція буде впроваджуватися поступово – для контролю і вилову багів.

Нагадаємо, раніше Google запустила платну версію браузера Chrome. Вона орієнтована для комерційного використання і відрізняється від безкоштовної версії наявністю нейромереж і посиленим захистом.

А на Windows вийшов браузер, який оглядачі вже називають "заміною Chrome, на яку ми довго чекали". При цьому знадобиться деякий час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

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