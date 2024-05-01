На Windows вийшов браузер, який уже називають 'заміною Chrome': оцініть самі

При цьому знадобиться деякий час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

Браузер Arc з унікальним інтерфейсом, який уже кілька років доступний на MacOS і iOS, нарешті вийшов на Windows. Поки що тільки на Windows 11, для десятої версії OC мають випустити пізніше.

Деякі вже називають браузер Arc "заміною Chrome, на яку ми так довго чекали", як, наприклад, редактор The Verge у своєму огляді. Але зазначають, що знадобиться деякий час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

Arc відрізняється від конкурентів зручним бічним меню, в якому розташовуються вкладки та елементи інтерфейсу. Це дасть змогу прибрати весь безлад у браузері і зосередитися на одному веб-сайті. Він також отримав декілька інноваційних функцій, як-от можливість перейменовувати вкладки, переглядати посилання перед їхнім відкриттям і робити нотатки в браузері.

Весь функціонал з macOS наразі недоступний, зокрема, ШІ-функції, але творці обіцяють випускати оновлення щочетверга, щоб якомога швидше домогтися паритету. Також у розробці знаходиться Arc для Android.

Завантажити Arc на комп'ютери з Windows 11 можна на сайті розробників. iOS-браузер також можна синхронізувати з програмою для Windows.

Статистика за 2024 рік показала, що лідер на ринку браузерів, як і раніше, незмінний. Chrome займає 65% ринку, а Safari і Edge продовжують боротися за друге місце. Зі свого боку Firefox і Opera використовують менше 10% ПК-юзерів.

Нагадаємо, цього літа в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. При цьому, інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge або Opera.

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