За заявою компанії, Chrome Enterprise Premium покликана спростити управління безпекою для IT-команд.

Корпорація Google оголосила про запуск платної версії Chrome під назвою Enterprise Premium. Вона орієнтована для комерційного використання і відрізняється від безкоштовної версії наявністю нейромереж і посиленим захистом.

Розробники позиціонують цей браузер як бізнес-орієнтований продукт, який може забезпечити користувачам більший захист даних в Інтернеті. Браузер використовує аналіз загроз і сканування на базі ШІ для виявлення шкідливих програм і блокування фішингових атак, йдеться в блозі Google.

До того ж, Chrome Enterprise Premium пропонує можливість автоматичного оновлення для захисту від нових вразливостей, динамічну фільтрацію URL, категоризацію сайтів і блокування підозрілих розширень. Адміністратори також можуть обмежити кількість завантажуваних або роздруковуваних документів для інших користувачів у цьому браузері.

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За всі ці переваги доведеться платити $6 на місяць за кожного співробітника, який використовує Chrome Enterprise. Звичайні користувачі Chrome також можуть скористатися новими функціями безпеки в безкоштовному тарифі Core.

Раніше була інформація, що Google має намір запровадити платну версію свого пошуковика з преміальними функціями на базі ШІ. Традиційна пошукова система Google водночас залишиться безкоштовною для всіх, але навіть якщо користувачі матимуть підписку, то й надалі бачитимуть рекламу.

А раніше цього року компанія Google вимкнула функцію перегляду сайтів із кешу, яка не тільки давала змогу отримувати доступ до матеріалів, які було видалено або змінено, а й була корисною під час тимчасових збоїв.

Нагадаємо, цього літа в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. Інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge або Opera.

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