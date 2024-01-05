Аналогічна функція вже є в десктопній версії браузера, а тепер вона стала доступна на смартфонах.

З метою посилення приватності користувачів Google впровадила нову функцію для швидкого очищення історії в мобільній версії свого веб-браузера Chrome. Стане в пригоді, якщо забули включити режим "Інкогніто".

Цей інструмент дозволяє в один клік видалити всю накопичену за останні 15 хвилин інформацію, включаючи користувацькі дані та історію перегляду. Її можна знайти в основному меню (по кнопці ⋮), повідомляє 9to5google.

У вкладці "Очистити історію" також можна змінити період очищення: на вибір є остання година, 24 години, 7 днів, 4 тижні або за весь час.

Відео дня

Аналогічна функція є і в десктопної версії браузера. Меню швидкого очищення історії серфінгу також можна викликати за допомогою комбінації клавіш Ctrl + Shift + Delete (Cmd + Shift + Delele на Mac).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Google зобов'язали виплатити $5 млрд за стеження за користувачами в режимі "Інкогніто". Тому якщо ви думаєте, що Chrome в цьому режимі не збирає ваші дані, то сильно помиляєтеся. Приватний режим просто видаляє історію браузера і файли cookie після закриття вікна.

Для прикладу: якщо ви ввійдете в свій Google або Facebook-акаунт, ваша діяльність, включаючи пошукові запити і відвідані сторінки на цих сайтах, буде зафіксована. Те ж саме, якщо ви введете свої облікові дані в який-небудь веб-додаток Chrome – браузер за новою почне записувати ваші куки.

А наприкінці 2023 року Google випустила оновлення для настільної версії Chrome, яке рекомендується встановити всім. У ньому додали синхронізацію груп вкладок і звіт про споживання оперативної пам'яті, а також виправили вразливість нульового дня.

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