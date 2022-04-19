Всього в Мережу потрапили 9,5 Гб даних ГУОВ та ЦБ.

Група хакерів Anonymous здійснила нову атаку на російські бази даних. Цього разу вони зламали базу Головного управління облаштування військ та цивільного будівництва, яка належить Міністерству оборони Російської Федерації.

Про це хакери повідомили на своїй сторінці в Facebook Twitter.

Всього Anonymous злили в мережу 9,5 Гб даних. Відзначається, що хакерам вдалося викрасти, в тому числі понад 15 тисяч електронних листів компанії.

Компанію ГУОВ та ЦБ створили у вересні 2020 року. Її мінімальний статутний капітал 10 тисяч рублів. При цьому цілий рік вона була збитковою, а у 2021 році різко уклала контракти на 258,4 мільйона рублів. Загальний виторг компанії становить понад 26 мільярдів рублів.

Згідно з документами, компанія займається 69 напрямками, в тому числі будівництвом цивільних і військових об'єктів, видобутком, обробкою і продажем будматеріалів, перевезенням вантажів, виробництвом нафтових продуктів і вибухових речовин, а також ведуть діяльність в області фотографії.

Як раніше повідомляв УНІАН, хакери Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських солдатів, які прийшли мародерити та вбивати в Україну.

Крім того, Anonymous зламали сайт Центробанку Росії і опублікували 28 GB інформації. Пізніше їм вдалося вкрасти у благодійного крила Російської Православної церкви 15 ГБ даних.

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