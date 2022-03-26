Хакери Anonymous опублікували 28гб інформації Центрального банку РФ.

Хакерське угруповання Anonymous, яке виступила на боці України у війні, розв'язаній президентом РФ Володимиром Путіним, зламали сайт Центробанку Росії.

Про це вони повідомили у своєму Twitter.

Хакери Anonymous опублікували 28 GB інформації Центрального банку РФ: всі транзакції.

"Ми розіслали ці документи по різних точках Інтернету. Якщо документи будуть піддані цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним і грошово-кредитним інститутом держави-агресора.

Зламані файли Центробанку РФ:

Частини 1-9.

Частина 10.

Також Anonymous записали звернення до Путіна.

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка РФ. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео і додатки, які ти використовуєш. Ми – в твоєму палаці, ми – там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми - там, де ти спиш", - сказано у відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше хакери опублікували базу даних найбільшої в світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії незважаючи на війну в Україні.