Хакери відзначили, що всі злочинці повинні постати перед трибуналом.

Хакери з групи Anonymous зламали ще одну базу даних Російської Федерації. Вони оприлюднили дані 120 тисяч російських солдатів, які прийшли вбивати в Україну.

Про це повідомило анонімне співтовариство у Twitter.

"Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні постати перед військовим трибуналом", – йдеться в повідомленні.

Повний список російських військових, які воюють проти українського народу:

Як раніше повідомляв УНІАН, хакерська група NB65, пов'язана з Anonymous, зламала російський пропагандистський медіахолдинг ВГТРК і пообіцяла незабаром опублікувати 870 ГБ знайдених даних. Головний телеканал цієї компанії-"Росія-1", на якому працюють топ-пропагандисти Кремля Соловйов, Скабєєва і Попов.

Також Anonymous зламали сайт Центробанку Росії і опублікували 28 GB інформації. Пізніше хакери "злили" 15 ГБ даних, що були викрадені біля благодійного крила російської православної церкви

Крім того, хакери "злили" базу даних компанії Nestle, тому що компанія продовжила працювати на території РФ, попри війну проти України.

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