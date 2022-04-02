Нині ці дані пропонуються лише журналістам та дослідникам у зв’язку з характером самих даних.

Відома хакерська група Anonymous проінформувала, що "злила" 15 ГБ даних, що були викрадені у благодійного крила російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомила Anonymous в Tвітері.

"Хакери "злили" 15 ГБ даних, викрадених з благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через проєкт DDoSecrets", – заявили в Anonymous.

Зазначається, що нині ці дані пропонуються лише журналістам та дослідникам у зв’язку з характером самих даних.

Раніше хакерська група NB65, що пов’язана з Anonymous, зламала російський пропагандистський медіахолдинг ВДТРК і пообіцяла незабаром опублікувати 870 ГБ знайдених даних. Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють топ-пропагандисти Кремля Соловйов, Скабєєва та Попов.

Також хакери опублікували базу даних найбільшої в світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні.

Ще Anonymous зламала сайт Центробанку Росії. Хакери опублікували 28 GB інформації Центрального банку РФ: всі транзакції.

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