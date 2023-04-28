Через ранкову атаку не працював сайт столиці та онлайн-трансляція засідання міськради.

У четвер, 27 квітня 2023 року, російські хакери атакували сервери муніципалітету Праги через підтримку України. Йдеться про так звану DDoS-атаку.

Як повідомляє видання Ceske Noviny, про хакерську атаку розповів під час засідання мерії Праги директор одного з департаментів муніципалітету Їржі Каролі. Зазначається, що через ранкову атаку не працював сайт столиці та онлайн-трансляція засідання міськради. Близько 16:00 Каролі повідомив, роботу систем було відновлено.

"За інформацією муніципалітету, це була так звана DDoS-атака, тобто перевантаження цільових серверів великою кількістю запитів. За словами Каролі, IP-адреса атаки була в Росії", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Відомо, що перша атака сталася приблизно між 09:45 і 11:45 ранку. Друга – відбулася до 14:00. За даними муніципалітету, витоку даних не було.

Атаки російських хакерів

У США повідомили, що російські хакери зламують камери спостереження в українських кафе. Так вони намагаються отримати інформацію про колони з гуманітаркою.

Раніше в Україні викрили зрадників, які допомагали ворогу здійснювати хакерські атаки на український уряд. Вони приєдналися до групи Armageddon, яку контролюють російські спецслужби.

Аби допомогти Україні боротися з хакерськими атаками з боку Росії, США направили до нашої країни своїх фахівців. Йдеться про 43 експерти.

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