Фігурантами є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які в 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ.

В Україні судитимуть двох зрадників, які допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на український уряд.

Як повідомляє Служба безпеки України, фігурантами є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ.

Зазначається, що там вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання Armageddon.

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Правоохоронці встановили, що з 1 січня 2020 року до 10 березня 2021 року зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України.

Зокрема, під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів української влади.

"Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для проникнення російської спецслужби до урядових інформаційних ресурсів України. За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора", - йдеться у повідомленні.

Так, у 2021 році кіберфахівці СБУ поіменно встановили зловмисників, перехопили їхні розмови, а також отримали беззаперечні докази їх причетності до кібератак на Україну.

"І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та "прикриття" у мережі Інтернет. Тоді було встановлено восьмеро ворожих хакерів, п’ятеро із яких одразу отримали підозру", - зазначили у відомстві.

Наразі правоохоронці завершили розслідування щодо двох із них та висунили звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Хакерські атаки росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, за оцінками фахівців, Україна вступає в нову фазу кібервійни з Росією в рамках протистояння держав в кіберпросторі, захист якого є важливою складовою протидії російській агресії на нашій території.

За рік війни з росіянами українським спеціалістам вдалося відбити шквал атак ворожих хакерів, однак Києву слід готуватися до нового етапу війни з ворожими хакерами, які планують посилити свої атаки у 2023 році.

У січні цього року стало відомо, що СБУ попередила громадян про нову кібернебезпеку з боку російських хакерів. Вони намагалися спостерігати за українцями через Wi-Fi.

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