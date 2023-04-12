Також вони намагаються зламати американські логістичні транспортні компанії.

Російські хакери підключалися до камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати інформацію про колони з гуманітарною допомогою.

Про це заявив директор з кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роб Джойс, пише The Guardian. Він зазначив, що російський уряд і підтримувані ним хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій.

"Тривають атаки на українські інтереси, будь то фінансові, урядові, особисті, приватні підприємства, просто в спробах завдати шкоди", - сказав він у центрі міжнародних і стратегічних досліджень у Вашингтоні.

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За його словами, російські хакери підключаються до загальнодоступних веб-камер, щоб спостерігати за колонами і поїздами, що доставляють допомогу Україні. "Вони дивляться в камеру спостереження в кафе і бачать дорогу, яку їм потрібно побачити", - додав Джойс.

Також чиновник повідомив, що росіяни зосередили свої зусилля на зломі американських оборонних виробників і логістичних транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжок поставок зброї в Україну .

Кібератаки на Україну

Згідно зі статистикою української комп'ютерної групи реагування на надзвичайні ситуації (CERT-UA), у 2022 році на українські організації вчинили понад 2000 кібератак.

Україна вважає деякі з атак військовими злочинами і збирає докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

На початку року стало відомо, що Україна запропонувала створити "Кібер ООН", яка дозволить обмінюватися інформацією про кіберзагрози з іншими країнами.

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