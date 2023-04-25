Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами. Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, повідомляє Reuters.
Він також рассказл, що США направили 43 фахівця в Україну, яка бореться з російськими кібернападами в розпал війни.
"Ми відправляємо оборонні групи, і вони полюють на загальних супротивників, знаходять інструменти та можливості", - сказав Хартман.
Як повідомляється, за останні три роки Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) провели 47 таких оборонних кібероперацій в 20 країнах.
Хакерські атаки росіян на Україну
Як повідомляв УНІАН, в Україні нещодавно знайшли зрадників, які допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на уряд. Ними виявилися колишні співробітники СБу, які в 2014 році перейшли на бік ворога.
За даними світових фахівці, російські хакери посилять кібернаступ на Україну в 2023 році. Зокрема, в Google вважають, що росіяни посилять спроби нашкодити кіберпростору України на тлі нових поразок російських військ на фронті.
Також кібер-фахівці вважають, що крім можливих кібератак проти України, Російської хакери також можуть атакувати ресурси країн-членів НАТО.