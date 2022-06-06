Раніше в неділю під час трансляції матчу Україна - Уельс російські хакери здійснили кібератаку на сервіс ollTV.

У неділю ввечері, 5 червня, невідомі хакери зламали сайт міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії.

Хакери, які представилися командою DumpForums.com, розмістили на стартовій сторінці інформацію з вимогою виплатити 0,5 біткоїнів до 7 червня.

В іншому випадку дані користувачів сайту, "а можливо і не тільки", викладуть у публічний доступ.

Також хакери поміняли заголовок сайту на гасло "Слава Україні!", який видно при пошуку.

Нагадаємо, раніше в неділю під час трансляції матчу Україна - Уельс російські хакери здійснили кібератаку на сервіс ollTV.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські хакери знешкодили найбільший російський відеохостинг Rutube.

Також група хакерів Anonymous зламали базу даних Російської Федерації і оприлюднили дані 120 тисяч російських солдатів, які прийшли вбивати в Україну. Anonymous "злили" 15 Гб даних, що були викрадені у "благодійного" крила російської православної церкви (РПЦ).

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