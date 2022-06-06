У неділю ввечері, 5 червня, невідомі хакери зламали сайт міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії.
Хакери, які представилися командою DumpForums.com, розмістили на стартовій сторінці інформацію з вимогою виплатити 0,5 біткоїнів до 7 червня.
В іншому випадку дані користувачів сайту, "а можливо і не тільки", викладуть у публічний доступ.
Також хакери поміняли заголовок сайту на гасло "Слава Україні!", який видно при пошуку.
Нагадаємо, раніше в неділю під час трансляції матчу Україна - Уельс російські хакери здійснили кібератаку на сервіс ollTV.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські хакери знешкодили найбільший російський відеохостинг Rutube.
Також група хакерів Anonymous зламали базу даних Російської Федерації і оприлюднили дані 120 тисяч російських солдатів, які прийшли вбивати в Україну. Anonymous "злили" 15 Гб даних, що були викрадені у "благодійного" крила російської православної церкви (РПЦ).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Українська ІТ-армія встановила рекорд за кількістю атак на російські онлайн-ресурси
- Російські хакери атакують українські держоргани, використовуючи тему зарплат
- У Мінцифри розповіли про роботу української IT-армії