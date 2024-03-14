Стівен Мнучін вітає ухвалення відповідного закону Палатою представників.

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін створює групу інвесторів для придбання сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok, оскільки двопартійний закон, який проходить через Конгрес, загрожує його подальшому існуванню в країні. Про це повідомляє CNBC.

Палата представників у середу прийняла двопартійний законопроект, який, якщо він буде підписаний, змусить власника TikTok, китайську компанію ByteDance, або відмовитися від свого флагманського глобального додатка, або зіткнеться з ефективною забороною на сервіс у США.

"Я вважаю, що законодавство має бути прийнято, і я думаю, що його слід продати. Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok", - сказав Мнучін, який нині очолює інвестиційну компанію Liberty Strategic Capital.

Видання зазначає, що між Liberty Strategic Capital та ByteDance є спільна основа. Так, власник японської холдингової компанії SoftBank Vision Fund Масайосі Сон інвестував у ByteDance у 2018 році, і водночас є партнером з обмеженою відповідальністю в Liberty Strategic Capital.

"Це має належати американським компаніям. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї", - сказав Мнучін.

При цьому ЗМІ підкреслює, що залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати TikTok покупцеві зі США.

"TikTok жорстко висловлювався проти законопроекту, зокрема виступаючи перед своєю базою користувачів і за допомогою відео на своїй платформі. Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу натякнув, що продаж не є можливим. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь назвав двопартійний закон ознакою "логіки грабіжника" щодо TikTok", - ідеться в матеріалі.

Можлива заборона TikTok у США

Напередодні Палата представників США ухвалила законопроект, який може заборонити TikTok. Згідно з документом, компанії ByteDance надається близько п'яти місяців на продаж сервісу.

Якщо ж цього не буде зроблено, магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. При цьому ті, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати ним користуватися, але він не буде оновлюватися.

Також УНІАН повідомляв, що екс-гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok. Купівля сервісу може обійтися Боббі Котіку у сотні мільярдів доларів.

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