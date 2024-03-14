Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін створює групу інвесторів для придбання сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok, оскільки двопартійний закон, який проходить через Конгрес, загрожує його подальшому існуванню в країні. Про це повідомляє CNBC.
Палата представників у середу прийняла двопартійний законопроект, який, якщо він буде підписаний, змусить власника TikTok, китайську компанію ByteDance, або відмовитися від свого флагманського глобального додатка, або зіткнеться з ефективною забороною на сервіс у США.
"Я вважаю, що законодавство має бути прийнято, і я думаю, що його слід продати. Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok", - сказав Мнучін, який нині очолює інвестиційну компанію Liberty Strategic Capital.
Видання зазначає, що між Liberty Strategic Capital та ByteDance є спільна основа. Так, власник японської холдингової компанії SoftBank Vision Fund Масайосі Сон інвестував у ByteDance у 2018 році, і водночас є партнером з обмеженою відповідальністю в Liberty Strategic Capital.
"Це має належати американським компаніям. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї", - сказав Мнучін.
При цьому ЗМІ підкреслює, що залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати TikTok покупцеві зі США.
"TikTok жорстко висловлювався проти законопроекту, зокрема виступаючи перед своєю базою користувачів і за допомогою відео на своїй платформі. Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу натякнув, що продаж не є можливим. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь назвав двопартійний закон ознакою "логіки грабіжника" щодо TikTok", - ідеться в матеріалі.
Можлива заборона TikTok у США
Напередодні Палата представників США ухвалила законопроект, який може заборонити TikTok. Згідно з документом, компанії ByteDance надається близько п'яти місяців на продаж сервісу.
Якщо ж цього не буде зроблено, магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. При цьому ті, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати ним користуватися, але він не буде оновлюватися.
Також УНІАН повідомляв, що екс-гендиректор Activision Blizzard хоче купити TikTok. Купівля сервісу може обійтися Боббі Котіку у сотні мільярдів доларів.
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