Купівля TikTok може обійтись йому у сотні мільярдів доларів.

Колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік хоче купити TikTok через скандальний законопроект, який загрожує забороною або продажем застосунку.

Як повідомляє WSJ, відповідну ідею Котік обговорював з гендиректором OpenAI Семом Альтманом та іншими учасниками конференції. Також він спілкувався з виконавчим директором ByteDance Чжаном Імінгом.

Як зазначається, купівля TikTok може обійтись Котіку у сотні мільярдів доларів. Згаданий законопроект вже схвалили у Палаті представників США і тепер його має розглянути Сенат. Законодавці занепокоєні конфіденційністю даних та зв'язком з Китаєм. Наразі TikTok намагається заручитись підтримкою американських користувачів і розсилає їм пуш-повідомлення щодо цієї проблеми.

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Варто додати, що Котік очолював Activision Blizzard понад 30 років, але змушений був покинути компанію після звинувачень в сексуальних домаганнях та гендерній дискримінації. Згодом виявилося, що чоловік знав про неправомірну поведінку і звинувачення, але не повідомляв правлінню компанії. Співробітники Activision Blizzard вимагали його відставки, але він пішов з посади лише після злиття компанії з Microsoft у 2023 році.

Скандали з TikTok

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році соцмережа потрапила у скандал, коли виявилось, що TikTok збирав дані користувачів Android в обхід правил захисту Google. З тих пір роками обговорюють можливість заборони застосунку.

Використовувати китайський додаток на службових смартфонах вже заборонили Єврокомісія і Європарламент, США, Австралія і Канада, а шанси на заборону TikTok по всій США, на думку експертів, зросли до 90%.

У травні 2023 року губернатор штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Таким чином в штаті хочуть захистити своїх жителів від ймовірного збору даних з боку Китаю

У вересні TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення законів про захист персональних даних дітей в Євросоюзі.

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