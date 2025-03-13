Цей маловідомий браузер визнано найекономнішим: він обійшов Chrome і Firefox

Найекономнішим у плані споживання пам'яті виявився Whale.

Для багатьох користувачів браузер – єдиний необхідний додаток на комп'ютері. Це і робочий інструмент, і головна програма для відпочинку. Щоб робота і відпочинок були комфортними, важливо, щоб браузер працював швидко і не споживав надто багато ресурсів системи.

Фахівці порталу Notebookcheck вирішили перевірити, який із сучасних веб-браузерів найдбайливіше ставиться до оперативної пам'яті (ОЗП) користувачів. У тестуванні взяли участь 11 сервісів, включно з Chrome, Edge, Firefox і Opera.

Методологія тестування передбачала відкриття кількох вкладок, таких як сайти з оглядами, новинні портали і YouTube, з подальшою фіксацією обсягу споживаної пам'яті в "Диспетчері завдань". Результати вийшли такими:

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