Цей маловідомий браузер визнано найекономнішим: він обійшов Chrome і Firefox

Для багатьох користувачів браузер – єдиний необхідний додаток на комп'ютері. Це і робочий інструмент, і головна програма для відпочинку. Щоб робота і відпочинок були комфортними, важливо, щоб браузер працював швидко і не споживав надто багато ресурсів системи.
Фахівці порталу Notebookcheck вирішили перевірити, який із сучасних веб-браузерів найдбайливіше ставиться до оперативної пам'яті (ОЗП) користувачів. У тестуванні взяли участь 11 сервісів, включно з Chrome, Edge, Firefox і Opera.
Методологія тестування передбачала відкриття кількох вкладок, таких як сайти з оглядами, новинні портали і YouTube, з подальшою фіксацією обсягу споживаної пам'яті в "Диспетчері завдань". Результати вийшли такими:
- Whale (Chromium 132) - 1 176 Мб.
- "Яндекс Браузер" (Chromium 132) - 1 194 Мб.
- Maxthon (Chromium 128) - 1 222 Мб.
- Sleipnir (Chromium 131) - 1 228 Мб.
- Firefox 136 - 1 327 Мб.
- Edge (Chromium 134) - 1 486 Мб.
- Chrome (Chromium 134) - 1 516 Мб.
- Opera (Chromium 132) - 1 523 Мб.
- Opera GX (Chromium 132) - 1 586 Мб.
- Opera Air (Chromium 131) - 1 697 Мб.
- Cốc Cốc (Chromium 133) - 1 968 Мб.
Як видно, найбільш економічними виявилися Whale і Maxthon. Chrome став лише сьомим, і тестери зазначають, що для систем з обмеженим об'ємом оперативки це один із найгірших виборів.
Раніше експерти PCWorld перевірили швидкість шести головних браузерів і визначили найшвидший. Google Chrome, очікувано, на першому місці, щоправда, він має один вагомий недолік, зазначили тестери.
Статистика за лютий 2025 року показала, що лідер на ринку браузерів в Україні, як і раніше, незмінний. Chrome займає 55% ринку, хоча рішення від Microsoft поступово скорочує відставання. Зі свого боку Firefox і Opera використовують менше ніж 15% ПК-юзерів.