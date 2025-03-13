Opera і Chrome виявилися одними з найбільш ненажерливих браузерів / фото Notebookcheck

Для багатьох користувачів браузер – єдиний необхідний додаток на комп'ютері. Це і робочий інструмент, і головна програма для відпочинку. Щоб робота і відпочинок були комфортними, важливо, щоб браузер працював швидко і не споживав надто багато ресурсів системи.

Фахівці порталу Notebookcheck вирішили перевірити, який із сучасних веб-браузерів найдбайливіше ставиться до оперативної пам'яті (ОЗП) користувачів. У тестуванні взяли участь 11 сервісів, включно з Chrome, Edge, Firefox і Opera.

Методологія тестування передбачала відкриття кількох вкладок, таких як сайти з оглядами, новинні портали і YouTube, з подальшою фіксацією обсягу споживаної пам'яті в "Диспетчері завдань". Результати вийшли такими:

Відео дня
  1. Whale (Chromium 132) - 1 176 Мб.
  2. "Яндекс Браузер" (Chromium 132) - 1 194 Мб.
  3. Maxthon (Chromium 128) - 1 222 Мб.
  4. Sleipnir (Chromium 131) - 1 228 Мб.
  5. Firefox 136 - 1 327 Мб.
  6. Edge (Chromium 134) - 1 486 Мб.
  7. Chrome (Chromium 134) - 1 516 Мб.
  8. Opera (Chromium 132) - 1 523 Мб.
  9. Opera GX (Chromium 132) - 1 586 Мб.
  10. Opera Air (Chromium 131) - 1 697 Мб.
  11. Cốc Cốc (Chromium 133) - 1 968 Мб.

Як видно, найбільш економічними виявилися Whale і Maxthon. Chrome став лише сьомим, і тестери зазначають, що для систем з обмеженим об'ємом оперативки це один із найгірших виборів.

Цей маловідомий браузер визнано найекономнішим: він обійшов Chrome і Firefox

Раніше експерти PCWorld перевірили швидкість шести головних браузерів і визначили найшвидший. Google Chrome, очікувано, на першому місці, щоправда, він має один вагомий недолік, зазначили тестери.

Статистика за лютий 2025 року показала, що лідер на ринку браузерів в Україні, як і раніше, незмінний. Chrome займає 55% ринку, хоча рішення від Microsoft поступово скорочує відставання. Зі свого боку Firefox і Opera використовують менше ніж 15% ПК-юзерів.

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