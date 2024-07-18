Google Chrome, очікувано, виявився найшвидшим, але він має один вагомий недолік, зазначили тестери.

Популярне видання про техно, PCWorld, провело тестування браузерів, щоб порівняти їхні основні можливості та визначити найшвидші з них. За п'єдестал боролися Edge, Chrome, Firefox, Opera, Brave і Vivaldi.

Тестування проводилося на середньостатистичному комп'ютері 2024 року: процесор AMD Ryzen 5 3600, відеокарта Nvidia RTX 3060 Ti, 16 ГБайт ОЗП, накопичувач Samsung 970 Evo та операційна система Windows 10.

Головним критерієм була швидкість завантаження сторінки, особливо тих, які переповнені графікою та елементами JavaScript. Для цього використовувалися інструменти Speedometer 3.0, Jetstream2 і Motionmark 1.3. Результати виявилися такими:

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Тест 1: швидкість рендерингу веб-сторінок

Chrome (18,5 бала). Firefox (17,2 бала). Brave (17 балів). Vivaldi (16,8 бала). Edge (16,3 бала). Opera (13,9 бала).

Тест 2: виконання JavaScript, обробка коду тощо.

Opera (223 719 балів). Chrome (223 631 бал). Brave (222 616 балів). Vivaldi (219 628 балів). Edge (217 623 бали). Firefox (154 365 балів).

Тест 3: швидкість відображення графічних елементом

Edge (2054,54 бала). Chrome (2033,72 бала). Opera (1817,31 бала). Vivaldi (1816,79 бала). Brave (1763,51 бала). Firefox (113,69 бала).

Як видно, явного переможця не виявилося. Однак Chrome один раз посів перше місце і двічі прийшов другим. Разом з тим, йому не вистачило всього кількох очок, щоб стати лідером тричі. У сукупній швидкості йому поки що немає рівних, підсумували в PC World.

Незалежно від того, чи є ви звичайним користувачем, чи просунутим юзером, в інтернеті Chrome майже завжди швидший. Але високошвидкісний браузер теж має кілька недоліків, які виходять за межі його швидкості: бізнес-модель Google заснована на обробці даних, і компанія неодноразово зазнавала критики за збір користувацьких даних – PC World.

На противагу, Firefox посів останні місця в тестах, зате він робить захист користувацьких даних пріоритетом. Він показав непогані результати в обробці веб-сторінок (Speedometer), але загалом його швидкодія відстає від конкурентів.

Як розповідав УНІАН, нещодавно на Windows вийшов веб-браузер, який оглядачі називають "заміною Chrome, на яку ми так довго чекали". Але зазначається, що потрібен час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

Статистика за першу половину 2024 року показала, що лідер на ринку браузерів, як і раніше, незмінний. Chrome займає 65% ринку, а Safari і Edge продовжують боротися за друге місце. Зі свого боку Firefox і Opera використовують менше ніж 10% ПК-юзерів.

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