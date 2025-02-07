Google Chrome, як і раніше, впевнено домінує на ринку, але рішення Microsoft поступово скорочує відставання.

Через чотири роки після переходу на рушій Chromium браузер Edge повільно, але впевнено завойовує визнання серед українських користувачів. За даними StatCounter, на початку 2025 року рішення від Microsoft зайняло понад 25% ринку десктопних браузерів.

На першому місці за популярністю стоїть Google Chrome, а замикає трійку лідерів Opera. Заборонений російський "Яндекс.Браузер" замикає топ-5.

Топ-5 найпопулярніших десктопних браузерів в Україні:

Google Chrome – 54.09%

Microsoft Edge – 25.2%

Opera – 8.74%

Mozilla Firefox – 4.99%

Yandex Browser – 4.6%.

На ринку мобільних браузерів на сукупну частку Chrome і Safari припадає понад 90%. При цьому Chrome випереджає Safari з досить великим відривом.

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Топ-5 найпопулярніших мобільних браузерів в Україні:

Google Chrome – 64.92%

Apple Safari – 26%

Samsung Internet – 2.88%

Opera – 2.83%

Yandex Browser – 2.28%.

Раніше в мережі писали про новий браузер для Windows, який оглядачі називають "заміною Chrome, яку ми так довго чекали". Хоча й наголошується, що знадобиться певний час, щоб звикнути до нового дизайну і поєднання клавіш.

Підбиваючи підсумки року, Google вибрала 12 найкращих розширень для Chrome за підсумками 2024 році, які "допоможуть бути продуктивнішими, організовувати завдання, економити гроші і персоналізувати браузер".

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