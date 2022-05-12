Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми, зазначають у Держспецзв'язку.

Російські хакери здійснюють нову кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона.

Як повідомляє Держспецзв'язку, за злочином стоїть угрупування UAC-0010 (Armageddon), пов'язане з ФСБ РФ.

"Хакери розсилають небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm". У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk". А як кінцевий результат - завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) - серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру України.

"Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС", - підсумовує відомство.

Як повідомляв УНІАН, США запропонували винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію про групу вимагачів Conti, яка базується в Росії та звинувачується в кібератаках по всьому світу.

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