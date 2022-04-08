Атака очікується на державні органи.

Хакерська група Armageddon готує нову атаку на Україну. Під загрозою державні органи.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

За даними урядової команди реагування на надзвичайні події України CERT-UA, хакери зроблять розсилку небезпечних електронних листів з темою "№1275 від 07.04.2022". Лист містить HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою "Про факти переслідування і вбивства працівників прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk".

Завдяки цьому файлу хакери отримають повний контроль над комп'ютером і інформації, яка на ньому зберігається, а також до можливого пошкодження даних і комп'ютерних систем.

Крім того, українців попередили, що члени хакери використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP, тому необхідно звернути увагу на з'єднання з доменними іменами, які використовують цей сервіс.

Як повідомляв УНІАН, у Держспецзв'язку попередили про поширення серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "інформація про військових злочинців РФ".

Пізніше з'ясувалося, що російські хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС.

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