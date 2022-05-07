Нагорода включає $10 млн за дані про лідерів групи Conti та $5 млн за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто вступив з групою у змову.

США запропонували винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію про групу вимагачів Conti, яка базується в Росії та звинувачується в кібератаках по всьому світу.

Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Reuters.

За оцінками ФБР, понад 1000 жертв групи Conti заплатили вимагачам загалом понад 150 мільйонів доларів, йдеться в заяві Прайса.

"Пропонуючи цю нагороду, Сполучені Штати демонструють свою прихильність справі захисту потенційних жертв програм-вимагачів у всьому світі від експлуатації кіберзлочинцями", - сказав він.

Нагорода включає 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або дані про місцеперебування лідерів групи та 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто вступив у змову з Conti.

Торік ФБР заявило, що Conti несе відповідальність за атаки на 16 медичних мереж і служб швидкого реагування в США. За словами Прайса, групу також звинувачують у квітневій атаці на податкові та митні платформи Коста-Рики, що вплинули на зовнішню торгівлю центральноамериканської країни.

У лютому Conti пообіцяла атакувати ворогів Кремля, якщо вони відреагують на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держспецзв'язку попередили українців про небезпечну розсилку: кіберзлочинці масово розсилають шкідливі листи, "лякаючи" хімічною атакою.

Крім того, українцям надсилають листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України). При цьому вони містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву "UkrScanner.rar".

Вас також можуть зацікавити новини: