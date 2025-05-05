Легендарний Skype офіційно припинив свою роботу: як зберегти чати та файли

Замість Skype користувачам пропонується перейти в аналогічний Teams.

Епоха Skype підійшла до кінця 5 травня. Microsoft офіційно підтвердила закриття колись популярного сервісу голосових і відеодзвінків. Про плани закрити Skype стало відомо в лютому 2025 року.

Користувачі Skype вже почали отримувати відповідні повідомлення. Їм пропонують перейти в аналогічний Microsoft Teams за допомогою наявного облікового запису, щоб зберегти доступ до чатів і контактів.

Для тих, у кого є файли і чати в Skype, Microsoft пропонує експортувати дані заздалегідь. Для цього необхідно:

Відео дня

Перейти на сторінку експорту даних Skype.

Авторизуватися через Microsoft-акаунт, пов'язаний зі Skype.

Вибрати дані для експорту: бесіди, файли або обидва варіанти.

Натиснути "Відправити запит".

Після цього користувач отримає ZIP-архів зі своїми даними зі Skype. У компанії уточнили, що функція експорту буде доступна до січня 2026-го, після чого дані будуть назавжди видалені з серверів

Сервіс Skype розпочав свою роботу ще у 2003 році, а у 2011-му його придбала корпорація Microsoft, яка інтегрувала його у свої продукти, включно з Windows, Windows Phone і навіть Xbox. Але з появою Microsoft Teams у 2017 році долю Skype було вирішено.

Примітно, що в серпні 2024 року Microsoft випустила велике оновлення для Skype. Однією з найпомітніших змін стало повне видалення реклами, до того ж у месенджер впровадили нові функції, засновані на штучному інтелекті.

У 2025 році основним месенджером українців є Telegram, хоч в інформаційному просторі активно точиться дискусія щодо необхідності заборонити месенджер в Україні. УНІАН писав, що "Дія" може стати базою для українського месенджера.

Вас також можуть зацікавити новини: