Український месенджер пропонують створити на базі "Дії".

Україні варто зробити свою альтернативу "Телеграму", наприклад, на базі застосунку "Дія". Про це заявив аналітик громадської організації "Аналітичний центр Інформаційних ресурсів" Олександр Олешко на прес-конференції.

"У нашої групи дослідників виникла така ідея створити проект… який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо якісним зручним сервісом. Це є наш український "Дія", який розроблений на нашому українському коді українськими розробниками", - зауважив Олешко.

Так, додав він, можна зробити окреме доповнення програми, окремий сервіс, який діятиме подібно до, наприклад, "Кабінету військовозобов’язаного".

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"Ми пропонуємо розробити, і маємо в цьому питанні великі напрацювання, такий додаток "Дія. Канали". Що дасть це для звичайного користувача? Це дасть для громадянина України можливість отримати своєчасну швидку інформацію, так само як вона отримується в "Телеграмі" чи в іншому месенджері, чи у Facebook-групі, від офіційних представників", - сказав Олешко.

Він додав, що могло би йтися, зокрема про Офіс президента, Генеральний штаб Збройних сил України, засоби масової інформації чи громадські організації.

"Тобто ми можемо таким чином дати доступ і офіційним представникам громадських організацій чи державних установ, і інституцій, і засобам масової інформації", - зазначив аналітик і додав, що оприлюднена інформація перед публікацією перевірятиметься.

Водночас Олешко стосовно того, на якому етапі перебуває ця ідея, зауважив, що "поки що це пропозиція". "Ми розробили реліз і проект пропозиції… Ми готові на фідбек", - сказав він.

Ситуація з Телеграм в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці про необхідність регулювання роботи Telegram в Україні, а заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан назвав його найнебезпечнішою соціальною мережею.

Європа ж хоче приборкати масу нелегального контенту в Telegram, регулятором стане Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій. Якщо додаток не підкоряється, організація може накласти штраф.

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