Україні варто зробити свою альтернативу "Телеграму", наприклад, на базі застосунку "Дія". Про це заявив аналітик громадської організації "Аналітичний центр Інформаційних ресурсів" Олександр Олешко на прес-конференції.
"У нашої групи дослідників виникла така ідея створити проект… який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо якісним зручним сервісом. Це є наш український "Дія", який розроблений на нашому українському коді українськими розробниками", - зауважив Олешко.
Так, додав він, можна зробити окреме доповнення програми, окремий сервіс, який діятиме подібно до, наприклад, "Кабінету військовозобов’язаного".
"Ми пропонуємо розробити, і маємо в цьому питанні великі напрацювання, такий додаток "Дія. Канали". Що дасть це для звичайного користувача? Це дасть для громадянина України можливість отримати своєчасну швидку інформацію, так само як вона отримується в "Телеграмі" чи в іншому месенджері, чи у Facebook-групі, від офіційних представників", - сказав Олешко.
Він додав, що могло би йтися, зокрема про Офіс президента, Генеральний штаб Збройних сил України, засоби масової інформації чи громадські організації.
"Тобто ми можемо таким чином дати доступ і офіційним представникам громадських організацій чи державних установ, і інституцій, і засобам масової інформації", - зазначив аналітик і додав, що оприлюднена інформація перед публікацією перевірятиметься.
Водночас Олешко стосовно того, на якому етапі перебуває ця ідея, зауважив, що "поки що це пропозиція". "Ми розробили реліз і проект пропозиції… Ми готові на фідбек", - сказав він.
Ситуація з Телеграм в Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці про необхідність регулювання роботи Telegram в Україні, а заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан назвав його найнебезпечнішою соціальною мережею.
Європа ж хоче приборкати масу нелегального контенту в Telegram, регулятором стане Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій. Якщо додаток не підкоряється, організація може накласти штраф.