В один час Skype користувалися фактично всі, оскільки альтернативи йому не було.

Компанія Microsoft раптово вирішила повернути інтерес користувачів до Skype, популярного застосунку для спілкування з 2010-х, у якого на той час по суті не було альтернатив. Втім, за останні роки він втратив актуальність на тлі появи більш універсальних і функціональних месенджерів.

З недавнім оновленням зі Skype було повністю видалено всю рекламу, на яку скаржилися активні користувачі. Ще Microsoft освіжила дизайн, завдяки чому сервіс став простішим та інтуїтивнішим. Також було підвищено швидкість і плавність роботи програми, пише Gizchina.

З'явилося і парочка нових корисних функцій, зокрема на базі ШІ. Наприклад, тепер можна генерувати картинки за текстом прямо у вікні чату. А користувачі Skype на iOS і Android зможуть автоматично входити в месенджер, якщо вони раніше вводили свої дані в інші додатки Microsoft.

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Поки що оновлений Skype доступний на Windows у вигляді тестової бети для користувачів, зареєстрованих у Skype Insider Program. Очікується, що найближчими тижнями вийде оновлення для всіх охочих і одразу на всіх платформах, зокрема Linux і macOS.

Раніше Telegram оновився і отримав багато нових функцій. Зокрема, у месенджері з'явився вбудований браузер, магазин міні-додатків (можна знайти на вкладці "Пошук") і можливість дарувати внутрішню валюту "Зірки".

Як повідомляв УНІАН, в інформаційному просторі останніми місяцями активно точиться дискусія щодо необхідності заборонити Telegram в Україні. У зв'язку з цим з'явилася ініціатива створити альтернативу "Телеграму", зокрема, на базі програми "Дія".

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