Компанія залишила спроби вдихнути нове життя у свій колись популярний месенджер.

Схоже, що Microsoft готується назавжди розпрощатися з колись найпопулярнішою "дзвонилкою" Skype. Відбудеться це в найближчі місяці.

У коді останнього оновлення журналісти XDA Developers знайшли такий текст: "Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте телефонувати і листуватися в Teams".

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Уперше Skype було запущено в далекому 2003 році, а у 2011 році Microsoft придбала його за $8.5 млрд і відтоді інтегрувала куди тільки можна. Але останніми роками розробники почали віддавати пріоритет іншому своєму корпоративному месенджеру – Teams.

Примітно, що в серпні цього року Microsoft випустила масштабне оновлення для свого сервісу аудіо- та відеодзвінків. Однією з найпомітніших змін стало повне видалення реклами, до того ж у Skype впровадили нові функції, засновані на штучному інтелекті.

Очевидно, це не допомогло повернути колишню популярність, тому сервіс повністю закриють.

Не так давно Microsoft видалила з Windows культовий інструмент, який був присутній в OC десятиліттями – йдеться про текстовий редактор WordPad. Він являв собою щось середнє між "Блокнотом" і Office Word.

У 2025 році основним месенджером у українців є Telegram, хоч в інформаційному просторі активно точиться дискусія щодо необхідності заборонити месенджер в Україні. УНІАН писав, що "Дія" може стати базою для українського месенджера.

Тим часом WhatsApp, найпопулярніша платформа для обміну повідомленнями у світі, раніше навчилася переводити голосові повідомлення в текст. Аналогічна фіча існує і в Telegram, але повноцінно доступна тільки за гроші.

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