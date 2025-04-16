Очікується, що соцмережа буде схожою на X/Twitter.

ШІ-стартап OpenAI розробляє власний аналог X/Twitter, повідомляє The Verge, посилаючись на "численні джерела". У соцмережі вже є прототип, який Сем Альтман активно показує за стінами компанії, щоб зібрати зворотний зв'язок.

Її ядро – функція генерації зображень із ChatGPT, до якої прикручена новинна стрічка. Цікаво, що Сем Альтман натякав на це ще в лютому. Тоді він пожартував, що OpenAI подумає над створенням соцмережі у відповідь на те, що Meta Цукерберга готує додаток-конкурента ChatGPT.

Як зазначає видання, одна з важливих причин, через яку OpenAI необхідна соцмережа – актуальні та живі дані користувачів, які вже є у X і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.

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Один зі співрозмовників The Verge зі ШІ-сфери розповів, що інтеграція Grok в X/Twitter змусила всіх заздрити: "Особливо – як люди створюють вірусні твіти, змушуючи його сказати якусь дурницю".

Чи планує OpenAI реліз соцмережі у вигляді окремого застосунку або інтеграції його з ChatGPT – невідомо. Утім, чи вийде такий продукт на ринок, покаже час.

Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні цього року він обігнав TikTok та Instagram, ставши найзавантажуванішим застосунком у світі. За місяць його встановили 46 млн разів.

Піку популярності клієнта ChatGPT сприяв вірусний тренд, що полягає в генерації картинок у стилі мультфільмів студії Ghibli. В OpenAI говорили, що попит був настільки високим, що "плавив" графічні процесори компанії.

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