Новий супер'якісний генератор картинок ChatGPT тепер доступний усім користувачам

До цього моменту використовувати ШІ-редактор зображень на базі GPT-4o могли тільки платні підписники ChatGPT.

Новітній генератор картинок у ChatGPT, який став вірусним завдяки можливості створювати якісні ілюстрації в стилі мультфільмів студії Ghibli, тепер доступний усім користувачам. Про це повідомив глава OpenAI Сем Альтман.

Безкоштовні користувачі сервісу можуть генерувати не більше трьох зображень на добу. Виходить, що ліміт такий самий, як і для генерації картинок за допомогою DALL-Е 3.

Оновлений генератор, вбудований прямо в модель GPT-4o, запустили 25 березня як новий інструмент для всіх користувачів, платних і безоплатних, одночасно. Однак через високий попит уже наступного дня OpenAI призупинила безоплатну генерацію. Альтман заявляв, що попит на генерацію картинок був таким високим, що процесори, які використовує компанія, просто "плавилися".

Відео дня

Нові можливості можна спробувати у веб-версії ChatGPT.

OpenAI використовує свою модель GPT-4o для роботи інструменту генерації зображень. Як зазначають користувачі, зображення, створені з його допомогою, вирізняються високою якістю, більшою реалістичністю і відсутністю так званих нейромережевих артефактів.

У планах у OpenAI на 2025 рік запуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова велика мовна модель, а революція у сфері ШІ. Нібито вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

Також УНІАН розповідав, що творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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