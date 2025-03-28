Чат-бот навчився редагувати зображення у форматі діалогу – і весь інтернет взявся за перетворення мемів і фоток у стилі Ghibli.

OpenAI не справляється з ажіотажем навколо нового генератора зображень ChatGPT. Глава компанії Сем Альтман повідомив, що попит настільки високий, що графічні процесори буквально "плавляться".

За словами Альтмана, спостерігати за тим, як людям подобаються зображення в ChatGPT, "дуже кумедно", однак компанія зіткнулася з проблемою перевантаження графічних процесорів. У зв'язку з цим OpenAI змушена тимчасово встановити обмеження на кількість запитів на генерацію.

Альтман не уточнив, яку саме межу швидкості було встановлено, але висловив надію, що обмеження знадобиться ненадовго, оскільки в OpenAI працюють над ефективністю обробки запитів.

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Що стосується безкоштовної версії нового генератора ChatGPT (з обмеженням до трьох зображень на день), то її випуск вирішили відкласти. Наразі функція доступна тільки передплатникам ChatGPT Plus, Pro і Team.

Повідомляється, що особливо велике навантаження на процесори компанії почалося після "гібліфікації" – створення зображень у стилі легендарної японської студії Ghibli, відомої за такими аніме, як "Мій сусід Тоторо", "Принцеса Мононоке" і "Віднесені привидами".

OpenAI використовує свою модель GPT-4o для роботи інструменту генерації зображень. Як пише The Verge, зображення, створені з його допомогою, вирізняються високою якістю, більшою реалістичністю і відсутністю так званих нейромережевих артефактів.

У планах в OpenAI на 2025 рік запуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова велика мовна модель, а революція у сфері ШІ. Нібито вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

Також УНІАН розповідав, що творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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