Це найбільший місяць для ChatGPT з моменту запуску в листопаді 2022 року.

Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні цього року мобільний клієнт чат-бота став найбільш завантажуваним застосунком у світі (без урахування ігор), обігнавши звичайних претендентів на перше місце, Instagram і TikTok.

Згідно зі звітом Appfigures, установки ChatGPT зросли на 28% з лютого по березень і досягли 46 млн нових завантажень минулого місяця. Аналітики кажуть, що це найбільший місяць для ChatGPT з моменту запуску в листопаді 2022-го.

Попри те, що більша частина завантажень ChatGPT припадала на Android, застосунок зі штучним інтелектом мав помітну перевагу в iOS над TikTok та Instagram.

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Піку популярності клієнта ChatGPT безсумнівно сприяв вірусний тренд, який полягав у генерації картинок у стилі мультфільмів студії Ghibli. У OpenAI говорили, що попит був настільки високим, що "плавив" графічні процесори компанії.

У лютому OpenAI також "розв'язала руки" ChatGPT, даючи змогу генерувати еротику та інший NSFW-контент. Водночас у мережі звернули увагу, що компанія скоротила цензуру в спірних питаннях, даючи змогу чатботу обговорювати раніше заборонені теми.

Далі в планах у OpenAI запуск GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова велика мовна модель, а революція у сфері ШІ. Нібито вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, яке люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

Також УНІАН розповідав, що творці ChatGPT розробляють ШІ-пристрій, який одного разу замінить смартфон. У його створенні бере участь легендарний колишній дизайнер Apple Джоні Айв.

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