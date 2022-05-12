На сьогодні всі воюють проти Росії і всі збирають інформацію про Росію.

На кіберфронті зараз весь світ воює проти Росії, співвідношення 99 до 1. Москва взагалі немає союзників.

Про це сказав експерт із кібербезпеки Микита Книш в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"В Україні зосереджені далеко не всі активісти, і вони працюють зі всього світу… Для того, щоб зрозуміти весь масштаб та об’єм кібербаталій, які я називаю Перша світова кібервійна,… співвідношення 99 до 1 на даний момент, тобто весь світ проти Росії. Я хочу підкреслити, що у Росії хакери відносяться в основному до силовиків, тобто ними керують ГРУ, ФСБ, Управління "К" МВС РФ, група IB,… і це далеко не добровольці, тобто це люди, які в погонах системно служать у російській армії. А весь світ активістів, ті самі Anonymous, "Мамкины хакеры", No name, зараз "ламають" Російську Федерацію… В Російській Федерації, як я вже говорив, на сьогоднішній день проходить "Death match", тобто гра на знищення, "зламати" можна все!", - сказав експерт.

Він зазначив, що у Росії наразі на кіберфронті взагалі нема союзників.

"У Росії на кіберфронті взагалі немає союзників… На сьогоднішній день всі воюють проти Росії і всі збирають інформацію про Росію", - зазначив Книш.

Експерт із кібербезпеки додав, що метою проукраїнських хакерів є занурити Росію у стан "кам'яного віку".

"Проукраїнські хакери захоплюють не тільки такі речі, як Rutube, вони ще й роздають кредитні картки росіян в паблік з метою заблокувати платіжну систему РФ і занурити Російську Федерацію в стан кам'яного віку, щоб вони не використовували не лише кредитки, а й телефони та комп’ютери", - сказав Книш.

Також він наголосив, що зараз, під час війни, українцям треба бути особливо уважним і обережним в питаннях своєї особистої "кібергігієни".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, у Державній службі спеціального зв'язку України повідомили, що російські хакери розсилають шкідливі листи на електронну пошту, використовуючи тему окупованого Херсона.

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