Україна разом з фахівцями з усього світу проводять кібератаки проти Російської Федерації за різними векторами, а масштаби цих атак говорять про те, що це є першою світовою кібервійною.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю одному з телеканалів в рамках Всеукраїнського телемарафону.
"Сьогодні дійсно відбувається перша світова кібервійна. Та кількість фахівців, які залучені з обох боків, йдеться про тисячі фахівців", - сказав він.
Також Федоров розповів про успіхи цієї кібервійни.
"У нас неймовірна кількість крутих хакерів. На сьогодні у нас в доступі є понад 70 різних баз даних громадян Російської Федерації. Всі найбільші інформаційні системи в Російській Федерації зламані", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.