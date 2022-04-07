Україна на сьогодні має доступ до понад 70 різних баз даних громадян Російської Федерації.

Україна разом з фахівцями з усього світу проводять кібератаки проти Російської Федерації за різними векторами, а масштаби цих атак говорять про те, що це є першою світовою кібервійною.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю одному з телеканалів в рамках Всеукраїнського телемарафону.

"Сьогодні дійсно відбувається перша світова кібервійна. Та кількість фахівців, які залучені з обох боків, йдеться про тисячі фахівців", - сказав він.

Також Федоров розповів про успіхи цієї кібервійни.

"У нас неймовірна кількість крутих хакерів. На сьогодні у нас в доступі є понад 70 різних баз даних громадян Російської Федерації. Всі найбільші інформаційні системи в Російській Федерації зламані", - сказав він.

Війна проти України: