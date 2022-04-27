IT-армія України – спільнота українських IT-фахівців, яку було створено практично відразу після повномасштабного нападу РФ.

З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну війна триває не тільки на фронті, а й на інформаційному і цифровому напрямках. З останнім успішно управляється ІТ-армія України, яку Мінцифри створило практично відразу після нападу.

Про те, хто такі кібервійська і чим вони займаються, в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, IT-армія України складається з трьох ключових елементів

IT-компанії , у яких є розуміння, що робити (раніше вони були націлені тільки на захист інфраструктури своєї і клієнтів);

, у яких є розуміння, що робити (раніше вони були націлені тільки на захист інфраструктури своєї і клієнтів); кіберспільнота та кіберволонтери , які сформовані у кібергрупи;

, які сформовані у кібергрупи; окремі IT-фахівці або люди, які тільки увійшли в цю сферу. Вони швидко розібралися що до чого і активно допомагають.

"Поки російські ракети і танки атакували українські міста, ворожі хакери намагалися обвалити критичну інфраструктуру, енергетичний і фінансовий сектор, а також сервіси держпослуг", – Федоров про перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Через два місяці Великої війни українська IT-армія не тільки захищає наш кіберпростір, а й переходить у контрнаступ. Згадуються сотні кібератак, зламані бази даних, "покладені" сайти держорганів і ключових підприємств.

Координація, зокрема, відбувається через спільноту ІТ-армії, де з'являються сайти-цілі, що відносяться до тієї чи іншої сфери. Що цікаво, цілі викладаються в ті чи інші дні не просто так, "це пов'язано з іншими певними діями". Такі ресурси належать до публічних цілей, але є і не публічні, про які не можна зараз говорити.

Україна виграє кібервійну

Федоров розповів, що українські хакери вже зламали понад 80 баз даних, які є критичними для країни-агресорки: це бази даних громадян, бізнесу, досить сенситивні дані.

Також завдяки цифровій блокаді постраждала значна частина ІТ-компаній Росії. Наприклад, "ВКонтакте" сьогодні навіть не можуть купити сервери для забезпечення власних потреб.

"Їх сфера кібербезпеки дуже постраждала через санкції. Але головна перемога буде тоді, коли їхні війська покинуть нашу територію", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео, навіть через VPN, а російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони.

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