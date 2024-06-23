Популярний месенджер тепер дає змогу налаштувати бажану якість за замовчуванням під час надсилання медіа.

Функція надсилання HD-зображень з'явилася у WhatsApp ще минулого літа, однак за замовчуванням завжди стояла стандартна якість, через що часто під час надсилання медіа користувачі забували "підвищити" якість і, як результат, фото виходили "мильними".

Тепер цю проблему вирішено: в оновленні версії месенджера фотографії та відео можна за замовчуванням передавати у високій якості, повідомили в Android Central.

Перевірити наявність цього налаштування можна, зайшовши в "Сховище і дані" -> "Якість завантаження медіафайлів". Виставивши "HD", усі фото та інші мультимедіа за замовчуванням надсилатимуться в чат з високою роздільною здатністю без попереднього стиснення.

Відео дня

Хоча "HD" не є повністю без втрат, це великий крок вперед порівняно зі звичайним стисненням WhatsApp, яке сильно погіршувало якість фото і відео, перетворюючи спогади на піксельну катастрофу. Якщо під час стандартного надсилання фото мають роздільну здатність 1600×1052 пікселя, то HD-якість забезпечує роздільну здатність до 4096×2692.

Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але у когось може з'явиться не відразу, а протягом двох-трьох днів.

Раніше у WhatsApp серйозно "прокачали" відеодзвінки, збільшивши максимальну кількість учасників з 8 до 32 осіб, а мобільна версія вперше за багато років отримала новий дизайн.

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