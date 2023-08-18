А через деякий час введуть відправку і HD-відео.

Розробники WhatsApp представили нову функцію, що дозволяє відправку зображень у високій якості. У бета-версії месенджера ця фіча з'явилася ще в червні цього року.

Щоб оцінити нову фшку, потрібно оновити WhatsApp до найсвіжішої версії. Оновлення вже вийшло в App Store і Google Play, але в декого може з'явиться не відразу, а протягом двох-трьох днів.

Після цього поруч з картинкою в чаті з'явиться іконка HD, що свідчить про високу якість зображення. За замовчуванням вибрано стандартну якість.

Відео дня

Якщо при стандартній відправці фото мають роздільну здатність 1600×1052 пікселя, то HD-якість забезпечить роздільну здатність до 4096×2692. Як зазначається, одержувачі таких знімків зможуть завантажувати їх в меншій роздільній здатності для економії мобільного трафіку і швидшого скачування. А через деякий час з'явиться і підтримка HD-відео.

Раніше цього місяця WhatsApp запустив у себе одну з популярних функцій Telegram. Тепер через месенджер можна показати свій екран під час відеодзвінка – можна транслювати як окремі додатки, так і або весь екран.

В одному з прийдешніх апдейтів в WhatsApp з'явиться вбудована нейромережа для генерації стікерів і підтримка декількох акаунтів на одному смартфоні. А версія для Android вперше за багато років отримає редизайн.

Конкуренти з Telegram раніше запустили у себе сторіс. Короткі фото- чи відеопости вже можна публікувати і дивитися всім користувачам.

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