Уперше за кілька років WhatsApp отримав новий дизайн – вже можна оцінити

З новими іконками і поліпшеним темним режимом.

Розробники WhatsApp оновили дизайн мобільного додатка для iPhone і Android. Практично всі нововведення засновані на побажаннях користувачів месенджера, яким не подобалася навігація або колірна палітра.

Насамперед розробники вирішили відмовитися від зелених фонів і плашок, віддавши перевагу використанню фірмового кольору як акценту для значків сповіщень і кнопок. Темна тема також зазнала змін – кольори стали контрастнішими і похмурішими, що має "зменшити напругу очей в умовах недостатньої освітленості".

Найбільше зміни помітні в Android-клієнті, де панель вкладок перемістили в нижню частину екрана, подібно до iPhone. До того ж нововведення торкнулися ілюстрацій, які стали більш округлими і контурними, а також анімацій і шпалер для чату.

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Редизайн мобільного застосунку вже з'явився в апдейті для iOS і Android, але оновлення поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

Нещодавно у WhatsApp з'явилася функція "безпарольного" входу на iPhone. Пізніше обіцяють додати ще кілька фішок: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу і підтримка анімованих стікерів.

А найближчим часом через WhatsApp можна буде писати користувачам Telegram, Discord і не тільки. У бета-версію застосунку вже додали сумісність з іншими месенджерами. Цю фішку розробили через антимонопольний закон ЄС.

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