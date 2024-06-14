У WhatsApp 'прокачали' відеодзвінки та додали інші корисні функції

Тепер у відеодзвінках на всіх пристроях можуть брати участь до 32 осіб.

Розробники WhatsApp випустили велике оновлення, яке спрямоване на поліпшення аудіо- та відеодзвінків у месенджері. Про це повідомляється в блозі компанії.

Головним нововведенням у новій версії WhatsApp стало збільшення максимальної кількості учасників у відеодзвінках з 8 до 32 осіб. Раніше стільки людей могли одночасно брати участь тільки в аудіодзвінках.

Також з новим апдейтом з'явилася індикація того, хто говорить – тепер картинка учасника автоматично підсвічується і збільшується для всіх учасників. А ще користувачі тепер можуть демонструвати екран своїм співрозмовникам разом зі звуком для спільного перегляду відео.

Відео дня

Нарешті, у компанії повідомили, що відеодзвінки WhatsApp переходять на новий формат MLow. Завдяки йому якість картинки і звуку буде гарною навіть за поганого зв'язку. А на мобільних девайсах стало доступним поліпшене шумо- та ехоподавлення, завдяки чому можна здійснювати дзвінки навіть у галасливих місцях.

Оновлений WhatsApp з новими функціями поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

У попередньому оновленні WhatsApp вперше за багато років отримав новий дизайн. Усі нововведення ґрунтувалися на побажаннях користувачів месенджера, яким не подобалася навігація або колірна палітра.

А скоро через WhatsApp можна буде писати користувачам інших месенджерів. У бета-версію додатка додали сумісність із Telegram і Discord, а пізніше обіцяють додати підтримку взагалі всіх месенджерів. Цю функцію розробили через антимонопольний закон ЄС.

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