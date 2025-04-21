На відміну від Telegram, переклад відбуватиметься на самому смартфоні без використання хмарних сервісів.

Розробники WhatsApp почали впроваджувати в месенджер вбудовану функцію перекладу повідомлень. Вона вже з'явилася у деяких користувачів бета-версії 2.25.12.25, пише видання WABetaInfo.

На відміну від Telegram, переклад відбуватиметься на самому смартфоні без використання хмарних сервісів, тобто для роботи цієї функції не потрібне підключення до інтернету. Достатньо завантажити і встановити відповідний мовний пакет.

Судячи зі скріншота, кнопка активації функції перекладу розташовується на інформаційному екрані чату, де користувачі також зможуть налаштовувати роботу перекладача. Наприклад, WhatsApp може перекладати всі повідомлення від співрозмовника або ж тільки обрані користувачем.

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На цьому етапі розробники реалізували підтримку іспанської, арабської, хінді, португальської та російської мов.

Поки що перекладач повідомлень є тільки на Android. У найближчі кілька тижнів функція стане доступною більш широкому колу користувачів месенджера.

З початку квітня WhatsApp додав декілька корисних нововведень, зокрема можливість створювати свої власні стікерпаки, функцію сканування і надсилання документів, а також можливість зробити месенджер "звонилкою" за замовчуванням на iPhone.

Тим часом Telegram продовжує обростати платним функціоналом. З останнім оновленням у месенджер додали платні повідомлення – як особисті, для користувачів, яких немає у вашому списку контактів, так і для коментарів у каналах.

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